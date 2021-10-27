تراجع الثقة في الاقتصاد التركي بنسبة 1% في أكتوبر

الاقتصاد
تركيا- ارشيفية
تركيا- ارشيفية
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أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم أن مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي انخفض واحدا بالمئة على أساس شهري في أكتوبر  إلى 101.4 نقطة.


وسجل المؤشر، الذي يشير إلى نظرة متفائلة عندما يتجاوز 100 نقطة ونظرة متشائمة عند أقل من ذلك، أدنى مستوى له العام الماضي قبل أن يتعافى مع تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا خلال الصيف، حسب "رويترز".


وقفز المؤشر فوق 100 نقطة في يوليو تموز للمرة الأولى منذ مايو 2018. وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي تراجع ثقة المستهلكين بواقع 3.6 في المائة إلى 76.8 في المائة في أكتوبر وهو أدنى مستوى منذ 2009.
 

 

 

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