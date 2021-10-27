سعر اليورو اليوم الأربعاء 27-10-2021 أمام الجنيه

الاقتصاد
اليورو- ارشيفية
اليورو- ارشيفية
Advertisements

استقر سعر اليورو اليوم الأربعاء 27-10-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك نظرًا لعدم وجود تعاملات بالبنوك المصرية، ليسجل فى البنك الأهلى المصري ثباتا عند سعر 18.27جنيه للشراء، و18.47 للبيع، وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
18.34 جنيه للشراء.

18.46 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
18.27 جنيه للشراء.

18.47 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك مصر
18.27 جنيه للشراء.

18.49 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
18.26 جنيه للشراء.

18.48 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك البركة
18.29 جنيه للشراء.

18.48 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
18.29 جنيه للشراء.

18.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.37 جنيه للشراء.

18.48 جنيه للبيع.

 


   
 

اليورو اسعار اليورو الاوروبي اليوم سعر اليورو الان اسعار اليورو أسعار اليورو اليوم الجمعة
نتائج مباريات
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. الكشف عن مدرب برشلونة الجديد بعد إقالة كومان

عاجل - برشلونة يطرد كومان.. وتحديد اسم المدرب الجديد

قرار عاجل من لابورتا تجاه كومان بعد خسارة برشلونة أمام رايو فاليكانو

ارتفاع الوفيات والإصابات.. "الصحة" تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

عاجل - أزمة كبيرة داخل النادي الأهلي

عاجل من المحكمة بشأن ترشح محمد مجاهد لرئاسة نادي سموحة

مديرة مدرسة "طالبتا المطواة": خجلت بعلم بنتي خبر إقالتي بعد تاريخي الوظيفي

رضا عبد العال: تصريحات قمصان غريبة.. واختلف مع طولان