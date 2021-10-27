نجم الزمالك يطلب الرحيل إلى بيراميدز في يناير القادم

تقدم عبد الله جمعة نجم الزمالك بطلب إلى جهاز كرة القدم في النادي من أجل تسهيل عملية انضمامه إلى بيراميدز في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



ويرى عبد الله جمعة أن استمراره مع القلعة البيضاء في الوقت الحالي لن يساعده على استعادة مستواه الفني والبدني بسبب عدم مشاركته بشكل أساسي في المباريات.



ويقوم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بالاعتماد على خدمات محمد عبد الشافي وأحمد أبو الفتوح في مركز الظهير الأيسر بينما يشارك عبد الله جمعة على فترات متباعدة.



ويطمح بيراميدز في الفوز بخدمات عبد الله جمعة من صفوف الفارس الأبيض في الميركاتو الشتوي المقبل.

