الأناقة والبساطة.. شاهد إطلالات ياسمين صبري عبر إنستجرام

اعتلى اسم الفنانة ياسمين صبري محركت البحث “جوجل” في الساعات القليلة الماضية، بعد تصريحاتها الأخيرة بشأن علاقتها بوالدها التي أثارت الجدل مؤخرا.

وتحدثت الفنانة ياسمين صبري عن طفولتها خلال برنامج «ABTalks »، قائلة أن والدها ووالدتها تم الانفصال بينهما في عمر السنتين، ومن قام بتربيتها جدتها لوالدتها، وتحملت المسؤولية في سن صغير.

ومن ناحية آخرى، يبحث المتابعين دائما عن آخبار الفنانة ياسمين صبري وتتصدر التريند كثير، نظر لحرصها على الظهور بإطلالة أنيقة وبسيطة تعجب الجهور عبر إنستجرام.

وعن إطلالات الفنانة ياسمين صبري التي أعجب بها الجمهور، نقدمها لكم في السطور التالية، فيمكن للفتيات اقتباس منها م يتلائم مع ملامحهم.

في هذه الإطلالة حرصت الفنانة ياسمين صبري على الظهور بفستان باللون الموف الهادي وكوليه يبرز جمال الفستان مع ختيارها شعر منسدل ومكيج رقيق هادئ.

وفي هذه الإطلالة اختارت الفنانة لون “روج”يبرز الشفاه، مع ارتداء فستان من اللون الأسود وحرصت على ترك شعرها منسدلا على ظهرها، حيث تكن هذه من أكثر الإطلالات المفعمة بالانوثة، ويناسب هذا للوك المحجبات وغير المحجبات.

وعن هذه الإطلالة حرصت الفنانة ياسمين صبري ارتداء فستان مشجر باللون الرصاصي وشنطة أنيقة تتلائم مع شكل الفستان، وختارك مكياج يلائم إطلالتها بجانب ترك الشعر منسدلا يبرز جمال ملامحها.

أما هذه الإطلالة، حرصت الفننة ياسمين صبري على اختيار فستان باللون البرتقالي لإطلالة أكثر أنوثة وجاذبية، يمكن أن ترتديه الغير محجبة في المناسبات.