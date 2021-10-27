ارتفاع الأرباح الصناعية في الصين بأسرع وتيرة في سبتمبر

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفعت الأرباح الصناعية بالصين بأسرع وتيرة خلال شهر سبتمبر الماضي على الرغم من العراقيل التي أدت لارتفاع أسعار المواد الخام.


وارتفعت الأرباح الصناعية بنسبة 16.3% على أساس سنوي خلال سبتمبر الماضي، عقب ارتفاعها بنسبة 10.1% في أغسطس الماضي، وفقا لما قاله مكتب الاحصاء الصيني اليوم الأربعاء.


ويرجع الارتفاع السنوي بصورة كبيرة إلى قطاع التعدين، في حين سجلت شركات الطاقة تراجعا في الارباح.


ووفقا للألمانية قد ارتفعت الارباح الصناعية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضيين بنسبة 44.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 6.34 تريليون يوان (992 مليار دولار).

 

 

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