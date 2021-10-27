مدحت شلبي مطلوب على جوجل عقب شائعة وفاته

وفاة مدحت شلبي، تصدر الإعلامي والمعلق الرياضي مدحت شلبي اليوم الأربعاء الموافق الـ27 من أكتوبر 2021 ترين محرك البحث الشهير جوجل عقب شائعة وفاته.

مدحت شلبي

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي انباء حول وفاة مدحت شلبي المعلق الرياضي الكبير لتشتعل حالة من الجدل قبل محبيه سواء كانوا بالوسط الرياضي أو خارجه.

حقيقة وفاة مدحت شلبي

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلان شائعة وفاة مدحت شلبي الشهير بـ "شلبوكا" نتيجة لأزمة قلبية مفاجئة حسب ما نشره الحساب المزيف للناقد الرياضي علاء عزت.

نفي وفاة مدحت شلبي

ونفى العاملون بمجال الرياضة في مصر خبر وفاة مدحت شلبي كما أكد الناقد الرياضي علاء عزت أن حسابه الشخصي عبر فيس بوك تمت سرقته وهو أمر لطالما تحدث عنه الأخير منذ فترة.

مدحت شلبي بخير

ومن جانبه قال الإعلامي مهيب عبد الهادي إن الكابتن مدحت شلبي بخير ولا صحة لشائعة وفاته، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعطيه الصحة والعافية.

رد مدحت شلبي

ورد مدحت شلبي على شائعة وفاته بظهوره في برنامجه المذاع عبر فضائية قناة أون تايم سبورت "مساء أون تايم" مساء أمس الثلاثاء، بينما نفت زوجته سحر نوح، الشائعات التي ترددت عن وفاته.

زوجة مدحت شلبي

ونشرت الفنانة سحر نوح، منشور على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ترد فيه على شائعة وفاة مدحت شلبي زوجها قائلة: "إشاعة سخيفة من مرضي نفسيين، الحمد لله مدحت شلبي زوجي الغالي بخير، ويارب مايحرم حد من غالي، وينتقم من الأشرار".

مصادر مقربة من مدحت شلبي

ونفى مصدر مقرب من الإعلامي مدحت شلبي، شائعة وفاته إثر أزمة فى الجهاز التنفسي، والتى انتشرت على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك " وكان بطلها حساب تمت سرقته من علاء عزت.

مدحت شلبي والناقد علاء عزت

وأكد علاء عزت أن حسابه تمت سرقته وأن شائعة وفاة مدحت شلبي بطلا "هاكر" نجح في سرقة العديد من الحسابات متوعدا الجاني بتحرير محضر بالواقعة.

تناقل شائعة وفاة مدحت شلبي

وتعرض العديد من النجوم والمشاهير إلى شائعة وفاتهم مع تمتعهم بصحة جيدة ورغم ظهورهم ولم يكن آخرهم الإعلامي الرياضي المصري الشهير مدحت شلبي وغالبا ما يعود الأمر إلى شائعات تطلقها صفحات مهكر.