سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 27-10-2021 في البنوك

الاقتصاد
الدينار الكويتى-
الدينار الكويتى- ارشيفية
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تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 27-10-2021، أمام الجنيه المصري بالبنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس فى البنوك، مسجلا في البنك الأهلى المصرى 49.24 جنيه للشراء، و52.19 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.23 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى سجل متوسط سعر الصرف 51.84 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
51.84 جنيه للشراء.

52.30 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
49.24 جنيه للشراء.

52.19 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
49.40 جنيه للشراء.

52.19 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى بنك قناة السويس
51.93 جنيه للشراء

52.25 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
49.37 جنيه للشراء.

52.31 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
48.47 جنيه للشراء.

52.22 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
48.15 جنيه للشراء.

52.25 جنيه للبيع.


 

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