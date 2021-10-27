حالة الطقس وفرص سقوط الأمطار حتى الاثنين المقبل

يبحث العدد من المواطنين المهتمين بمعرفة حالة الطقس، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة، ومن هنا نشرت الأرصاد الجوية بيانا يكشف تفاصيل حالة الطقس من اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 إلى الإثنين المقبل، وتستعرض بوابة الفجر في النقاط التالية تفاصيل حالة الطقس:

حالة الطقس.. توقعت الأرصاد أن تشهد البلاد استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، وطقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

وعن حالة الطقس في شمال الصعيد فيميل للحررة، أما حالة الطقس في جنوب الصعيد فيكون حار، وعن حالة الطقس في الليل فيكون لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخرة على كافة الأنحاء.

أما حالة الطقس اعتبارا من غدا الخميس، فتشهد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح بين 1: 2 درجة.



وأضافت الأرصد الجوية أن حالة الطقس تكون مستقرة، ولكن الظااهرة التي تسيطر هي الشبورة المائية الكثيفة فى الصباح الباكر حتى السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء

وعن حالة الطقس في جنوب سيناء، فتتأثر بنشاط رياح على عدة مناطق وعلى فترات متقطعة.



الأمطار التي تتعرض لها البلاد خلال هذه الفترة تتمثل في التالي:

حالة الطقس الأربعاء.. فرص أمطار خفيفة وتكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الغربية والوجه البحرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.



حالة الطقس الخميس.. فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.



حالة الطقس الجمعة.. فرص أمطار خفيفة إلى مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.



حالة الطقس من السبت إلى الاثنين.. يسود طقس مستقر مع انتهاء فرص الأمطار، كما يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يميل الطقس للحرارة على شمال الصعيد، ويكون مائل للحرارة على جنوب سيناء، فيما يسود طقس حار على جنوب الصعيد.

