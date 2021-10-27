بيع 203.7 مليار سيجارة بالولايات المتحدة خلال 2020

الاقتصاد
السجائر - ارشيفية
السجائر - ارشيفية
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أفادت وكالة بلومبرج للأنباء، الثلاثاء، بأن مبيعات السجائر في الولايات المتحدة قفزت خلال العام الماضي وسط جائحة فيروس كورونا، مسجلة أول زيادة سنوية في عقدين.

ونقلت الوكالة عن تقرير لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية بشأن السجائر أن الشركات المنتجة الكبرى باعت 203.7 مليار سيجارة في 2020، مقارنة بـ 202.9 مليار سيجارة في العام السابق له.


وأفادت شركة "ألتريا جروب"، المصنعة لعلامة "مارلبورو" في الولايات المتحدة، بأن مبيعات المنتجات القابلة للتدخين قفزت في الأيام الأولى من الوباء حيث قام المستهلكون بعمليات شراء بالجملة.

وذكرت بلومبرج أن هناك دلائل على أن التحول قد لا يدوم، ففي فترة 4 أسابيع حتى 9 أكتوبر، انخفض حجم مبيعات السجائر بنسبة 9.4%عن الفترة نفسها من العام الماضي.

 

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