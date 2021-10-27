بتكوين تقترب من تسجيل أعلى زيادة في 8 أشهر

تراجعت بتكوين اليوم إلى أدنى مستوى في أسبوع ونصف الأسبوع لتفقد أكثر من 13 % لأول مرة منذ أن سجلت أعلى زيادة على الإطلاق، لكنها لا تزال تتجه صوب تحقيق أفضل أداء شهري منذ فبراير.



وهبطت بتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، 3.7 % إلى 58100 دولار وهو أقل مستوى لها منذ 15 أكتوبر، وفقدت 13 % منذ صعودها إلى أعلى مستوى على الإطلاق أمس مسجلة 67016 دولارا.



وبحسب (رويترز) قال توني سيكامور المحلل لدى منصة الاستثمار الأسترالية سيتي إندكس إن الخسائر ترجع إلى جني الأرباح بعد موجة الصعود في الآونة الأخيرة.



وصعدت العملة الرقمية بنحو 35 % هذا الشهر، وإذا حافظت على هذا الأداء فسيكون الأفضل في ثمانية أشهر.

