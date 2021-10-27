الصين: نأمل أن يسهم التعاون التجاري مع امريكا في استقرار العلاقات



قال السفير الصيني لدى الولايات المتحدة تشين جانج إنه يأمل أن يصبح التعاون الاقتصادي والتجاري عاملا مسهّلا لاستقرار العلاقات بين الصين والولايات المتحدة في ظل التطورات الراهنة.



وحث الولايات المتحدة على إزالة الحواجز أمام التعاون التجاري، وخلق بيئة استثمارية عادلة للشركات الصينية في الولايات المتحدة، وفقا لنص خطاب له في فعالية للغرفة التجارية الصينية العامة بالولايات المتحدة الأمريكية.



ونقلت "بلومبرج" عنه القول إن الصين ترحب دوما بالشركات الأمريكية لزيادة استثماراتها في الصين.



وتم مؤخرا عقد لقاء افتراضي بين نائب رئيس وزراء الصين ليو هي ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين. ووصفت الصين المحادثات بأنها كانت عملية وصريحة وبناءة حول موقف الاقتصاد الكلي والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف.