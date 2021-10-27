موانئ بورسعيد تتداول 18 سفينة حاويات وبضائع عامة

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements


اعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 18 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال عمليات التداول.

وذكر بيان صدر عن المنطقة، اليوم الأربعاء، أن ميناء شرق بورسعيد شهد دخول 5 سفن حاويات وخروج 3 سفن وتتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن.

وأوضح أنه تتواجد على أرصفة ميناء غرب بورسعيد سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات، وجارى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.

 

نتائج مباريات
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. الكشف عن مدرب برشلونة الجديد بعد إقالة كومان

عاجل - برشلونة يطرد كومان.. وتحديد اسم المدرب الجديد

قرار عاجل من لابورتا تجاه كومان بعد خسارة برشلونة أمام رايو فاليكانو

ارتفاع الوفيات والإصابات.. "الصحة" تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

عاجل - أزمة كبيرة داخل النادي الأهلي

عاجل من المحكمة بشأن ترشح محمد مجاهد لرئاسة نادي سموحة

مديرة مدرسة "طالبتا المطواة": خجلت بعلم بنتي خبر إقالتي بعد تاريخي الوظيفي

رضا عبد العال: تصريحات قمصان غريبة.. واختلف مع طولان