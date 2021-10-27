موانئ بورسعيد تتداول 18 سفينة حاويات وبضائع عامة



اعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 18 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال عمليات التداول.

وذكر بيان صدر عن المنطقة، اليوم الأربعاء، أن ميناء شرق بورسعيد شهد دخول 5 سفن حاويات وخروج 3 سفن وتتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن.

وأوضح أنه تتواجد على أرصفة ميناء غرب بورسعيد سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات، وجارى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.