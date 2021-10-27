الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الخميس 28/10/2021 ودرجات الحرارة في مصر

أعلنت الأرصاد عبر صفحتها على “فيسبوك” عن حالة الطقس غدا الخميس الموافق 28 أكتوبر ودرجات الحرارة في مصر، ونستعرض معكم فيما يلي تفاصيل بيان هيئة الأرصاد الجوية بشان طقس الغد.

حالة الطقس غدا في مصر

قالت الأرصاد، إن طقس الغد حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الغربية، ولطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخر الليل وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

كما أعلنت ظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضح خبراء الأرصاد، أن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر “حلايب وشلاتين” بنسبة 20 إلى 30% تقريبًا على فترات متقطعة.



وحالة البحرين المتوسط والأحمر، قالت الأرصاد إنها معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيهما بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية على المتوسط، وشمالية غربية على الأحمر.

درجات الحرارة

الأرصاد تعلن درجات الحرارة غدا في مصر

عظمى / صغرى

القاهرة 32 19

الإسكندرية 30 20

وادي النطرون 30 20

طنطا 30 19

شبين الكوم 30 19

دمنهور 29 20

بلطيم 29 20

مطروح 27 19

السلوم 26 14

سيوة 28 17

بورسعيد 31 20

دمياط 30 20

الزقازيق 30 19

المنصورة 30 19

الإسماعيلية 31 19

السويس 30 20

العريش 29 19

رفح 29 20

رأس سدر 32 18

نخل 28 10

نويبع 29 23

طابا 28 20

كاترين 26 11

الطور 28 18

شرم الشيخ 31 23

الغردقة 32 20

مرسى علم 31 20

الفيوم 34 16

بني سويف 34 16

المنيا 35 17

أسيوط 35 18

سوهاج 34 17

قنا 34 17

الأقصر 36 17

أسوان 36 19

إدفو 36 19

أبو سمبل 36 19

الوادي الجديد 37 18

شلاتين 32 19

أبو رماد 30 19

حلايب 29 20

رأس حدربة 28 19