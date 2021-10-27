"دبي للمشاريع الناشئة" و"ديتك" تختتمان "برنامج تطوير مهارات الشباب المواطن"

أعلنت "دبي للمشاريع الناشئة" - إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال - بالتعاون مع مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال "ديتك" -المملوك بالكامل لسلطة واحة دبي للسيليكون - عن اختتام "برنامج تطوير مهارات الشباب المواطن 2021" بفوز الشابة شرينه السويدي بمسابقة البرنامج بعد التنافس مع نحو 26 شابا وشابة في المرحلة النهائية من البرنامج.

وبات المشاركون في البرنامج الذين استعرضوا أفكارهم في مجال التحول الذكي أمام لجنة تحكيم متخصصة، مؤهلين لبدء مشاريعهم وإطلاقها بعد أن حصلوا من البرنامج على الدعم والتوجيه والإرشاد لتنمية مشاريعهم.

وجاء فوز شرينه السويدي - مؤسسة "Liftoff" وهي منصة تواصل بين الأعمال "B2B" تجمع الشركات مع مزودي الخدمات في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات في ختام مسابقة استعراض المشاريع التي شارك فيها 26 رائدا ورائدة أعمال وحصلت شرينه بعد فوزها بدورة هذا البرنامج على دعم ومزايا إضافية تشمل انضماما لبرنامج "ديتك" لرعاية الشركات الناشئة الذي سيوفر لها دعما لمدة عام يشمل التدريب والتوجيه والإرشاد.

كما سيوفر البرنامج للمشاركين فرصة التدريب مع شركات رائدة من القطاع الخاص وتشمل شركة "دي إتش إل DHL" وشركة "أوليفر وايمان Oliver Wyman " وشركة "المستشار الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية ICLO" والحصول على جلسة توجيه مجانية لتأسيس شركة تجارية انطلاقا من مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال "ديتك" ودخول مجاني لمدة 3 أشهر إلى مساحات العمل المشتركة في مركز "ديتك" بالإضافة إلى فرصة المشاركة والعرض في فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي.

وقال هانس كريستنسن نائب الرئيس مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال "ديتك": تعاون مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال "ديتك" مع غرفة دبي في برنامج تطوير مهارات الشباب المواطن يأتي في إطار التعاون والتنسيق المتواصل بين الجانبين وكجزء من استراتيجية سلطة واحة دبي للسيليكون ومركز "ديتك" المتكاملة الهادفة لترسيخ ثقافة ريادة الأعمال خاصة في مجالات التكنولوجيا الواعدة، التي تضاعفت أهميتها مؤخرا مع تطبيق أنماط عمل وتعلم وتواصل جديدة قائمة على الحلول الرقمية.

وأكد كريتسنسن أن تضافر الجهود لدعم رواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة من الكوادر المواطنة يؤهلهم ليكونوا مؤسسي المشاريع الناشئة الجديدة المرنة القادرة على استقطاب استثمارات وتمويلات تساعدهم على الانطلاق والنمو والتوسع خاصة أن المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة وتوفر فرص عمل لأكثر من 86% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص وحده.

وقالت ناتاليا سايشيفا مدير أول المشاريع الخاصة وريادة الأعمال في غرفة دبي إن برنامج تطوير مهارات الشباب المواطن يعتبر ركيزة أساسية في جهود غرفة دبي لدعم ريادة الأعمال وأصحاب المواهب والأفكار المبتكرة من الشباب المواطن مؤكدة أنه يساهم في تأسيس جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على المنافسة وتحقيق النجاح.

ولفتت سايشيفا إلى أن جميع المشاركين في البرنامج أظهروا قدرات اسثتنائية ومهارات نوعية في ممارسة الأعمال وباتوا على استعداد لدخول سوق العمل مزودين بكل ما يحتاجونه من مهارات لتنمية أفكارهم وأعمالهم..معتبرة أن سوق العمل يحتاج في هذه الفترة إلى مهارات خاصة وقدرة على قراءة السوق والسلوكيات الاستهلاكية المتغيرة وهو ما تم تدريب المشاركين عليه في كافة مراحل البرنامج.

وانخرط المشاركون في تدريب متخصص حول مختلف المواضيع التي تهم رواد الأعمال بمشاركة خبراء من مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال "ديتك" و"لينكد إن" وشركة المستشار الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية "ICLO" و"انتيليجنت فاينانس كونسلتانت Intelligent Finance Consultants" و"إل بي إس براندز LPS Brands" و"ثينك ميديا لابز TMLS" وركزت مواضيع التدريب على كيفية تأسيس وتعزيز نمو المشاريع التجارية، وأهمية المبيعات لأصحاب المشاريع الناشئة بالإضافة إلى كيفية إعداد عرض تقديمي للمشاريع التجارية وعرضه بطريقة مميزة واستثنائية.

ويهدف "برنامج تطوير مهارات الشباب المواطن" بالدرجة الأولى إلى تشجيع الشباب المواطن على استكشاف الفرص في القطاع الخاص من خلال تحديد المهارات التي يحتاجها الشباب من المواطنين وتطويرها عبر توفير تدريب متخصص لهم وتزويدهم بالمعرفة والخبرات اللازمة في مجال ريادة الأعمال بما يتلاءم مع المهارات والخبرات التي اكتسبوها من خلال هذا التدريب المتخصص ويهدف البرنامج إلى مساعدة الشباب المواطن على إطلاق مشاريعهم الخاصة أو الانضمام إلى شركة ناشئة خاصة كما يعتبر البرنامج المظلة التي ستجمع تحتها كل مبادرات "دبي للمشاريع الناشئة" التي تستهدف تطوير مهارات الشباب المواطن.

وتعتبر "دبي للمشاريع الناشئة" التي أطلقتها الغرفة خلال العام 2016 الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتجسد قيمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تشجيع الابتكار وريادة الأعمال حيث تعتبر مصدرا رئيسيا للمعلومات والدعم لرواد الأعمال في دبي ويمكن للزوار الاطلاع على فرص العمل الجديدة كما يمكن الاشتراك بأهم الأحداث التي تركز على التكنولوجيا والدورات واللقاءات وغيرها من المعلومات الهامة وتدعم "دبي للمشاريع الناشئة" استراتيجية غرفة دبي الرامية إلى دعم رواد الأعمال وتشجيع الابتكار.

ويعتبر ديتك أكبر مركز من نوعه لدعم الشركات التكنولوجية الناشئة في الشرق الأوسط، حيث يضم أكثر من 1000 شركة ناشئة من 75 دولة يختص عدد كبير منها بالعمل على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا مثل تقنية البلوك تشين وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وعلى مستوى تمكين رواد الأعمال والمشاريع الناشئة والمبتكرين خاصة فـي قطاعات التكنولوجيا يواصل المركز تقديم مختلف التسهيلات للشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال توفير مساحات العمل المشتركة وصندوق دعم الاستثمارات ومسرعات الأعمال، وخدمات الدعم والاستشارة وتنظيم الفعاليات إلى جانب العديد من الخدمات القيمة الأخرى.