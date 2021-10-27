911 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 911 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 242 مبايعة بقيمة 492.19 مليون درهم منها 30 مبايعة للأراضي بقيمة 100.7 مليون درهم و212 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 391.49 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تلتها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة ثم مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة الحبيه الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 6 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 12 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 32 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 61 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 379.52 مليون درهم منها 25 رهن أراض بقيمة 170.84 مليون درهم و70 رهن فلل وشقق بقيمة 208.68 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة 77 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 68 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 30 هبة بقيمة 39.68 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 17 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 10 ملايين درهم.