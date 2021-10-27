"الفجر" تكرم الدكتور حاتم أبو القاسم.. وتؤكد: أطباء معهد الأورام يبذلون جهود عظيمة لخدمة المواطنين

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الفجر تكرم الدكتور
"الفجر" تكرم الدكتور حاتم أبو القاسم
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كرمت بوابة الفجر الإلكترونية، الدكتور حاتم أبو القاسم، عميد معهد الأورام، بمكتبه في معهد الأورام، وفقًا لما جاء في الاستفتاء التي نظمته "الفجر" عبر موقعها خلال عام 2020، وتقديرًا لجهوده خلال الفترة الماضية.

وحضر التكريم الأستاذ محمد عبد الرحمن نائب رئيس تحرير بوابة الفجر، نيابة عن الدكتور مصطفى ثابت رئيس التحرير، الذي أشاد بما يقدمه أطباء الجيش الأبيض، خاصة خلال الفترة الراهنة التي يشهدها العالم بأكمله بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال نائب رئيس التحرير، خلال التكريم، إن الدكتور حاتم أبو القاسم، من النماذج المخلصة والمحبة للوطن، يعمل دائمًا من أجل المواطن ولا يفرق بين أحدًا منهم، مشيدًا بما يقدمه معهد الأورام من خدمات لكافة المواطنين بأنحاء جمهورية مصر العربية، ومن يأتون إليه من كافة المحافظات لتلقي العلاج.

وأكد، أن الخدمات تقدم للجميع ويتم تطويرها بشكل دائم ومستمر، فضلًا عن وجود أحدث الأجهزة في المعهد، موجهًا الشكر للدكتور حاتم أبو القاسم عميد معهد الأورام، ولكافة أطباء الجيش الأبيض والعاملين بالمعهد، لما يبذلوه من جهود عظيمة لخدمة الوطن والمواطنين.

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