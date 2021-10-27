كشف لغز العثور على جثة سيدة دون رأس داخل جوال في البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم الأربعاء، من كشف لغز العثور على جثة سيدة مسنة دون رأس داخل جوال وعارية الجسد وملقاة بأحد المصارف بمركز الرحمانية، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة نجلها.

وكان الأهالي بقرية الطويلة التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، قد عثروا الأسبوع الماضى على جثة مسنة في العقد التاسع، داخل " شوال"، بمصرف امري، تبين تغيبها عن المنزل منذ شهر بإحدى قرى مركز دمنهور، وبفحص الجثة تبين أنها دون رأس ودون ملابس وعارية الجسد.

وكشفت التحريات الأولية لضباط المباحث، أن المجني عليها محرر لها محضر تغيب رقم 10533 إداري مركز دمنهور منذ شهر تقريبًا، حيث خرجت من المنزل ولم تعود حتي تم العثور على جثتها صباح الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر 2021، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى المركزي بالرحمانية تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق برئاسة المستشار محمود صلاح مدير نيابة الرحمانية الذى أمر بانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة والأداة المستخدمة.

وبناء على توجيهات اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد شعراوى مدير المباحث الجنائية ضم ضباط مباحث مركز الرحمانية وضباط البحث الجنائى وفرع الأمن العام لكشف غموض الواقعة وملابساتها وضبط مرتكبيها، حيث كشفت التحريات الأولية أن المجنى عليها تقيم مع أحد أبنائها وزوجتة بعد موت زوجها وزواج بناتها وابنها الثانى بقرية بمركز دمنهور وتمتلك قطعة أرض زراعية ووتقاضى معاش شهري.

وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي، أن وراء ارتكاب الجريمة نجلها "منصور.ح.ا"، وشهرته الشحات، 58 عامًا، حيث ارتكب الجريمة بسب خلافات الميراث وقام بقطع رأسها بآلة حادة وألقي بالجثة في المصرف بعد وضعها داخل جوال وعقب تقنيين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.