أمطار رعدية: تحذيرات من هيئة الأرصاد بشأن طقس نهاية أكتوبر

توك شو
أمطار - أرشيفية
أمطار - أرشيفية
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا بشأن حالة الطقس خلال الفترة ما بين غدًا الخميس 28 أكتوبر وحتى الثلاثاء 2 نوفمبر المقبل.

وحذرت هيئة الأرصاد في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع "الفيس بوك" من ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة يومي الخميس والجمعة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

حالة الطقس نهارًا:

يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

مائل للحرارة على السواحل الغربية.

حالة الطقس ليلًا:

لطيف في أوله مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية:

يوم الخميس هناك فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا وجنوب سلاسل البحر الأحمر عند حلايب وشلاتين على فترات متقطعة بنسبة من 20 إلى 30%.

يوم الجمعة هناك فرص سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة بنسبة من 30 إلى 40% تقريبًا.

اعتبارًا من السبت المقبل يشهد الطقس حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حيث تزداد كميات الأمطار وتكون متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

يومي السبت والأحد هناك فرص سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة من 50 إلى 60% تقريبًا. وكذلك سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ووسط وجنوب الدلتا على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبًا. 

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