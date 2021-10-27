تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من غد الخميس 28 أكتوبر إلى يوم الإثنين 2 نوفمبر، حيث تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.



طقس الفترة المقبلة

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اعتبارا من غد الخميس الموافق 28 أكتوبر إلى الجمعة الموافق 29 أكتوبر، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة من شمال البلاد وحتي شمال الصعيد، ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل الحرارة على السواحل الغربية، فيما يكون لطيف أول الليل ومائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.



وأوضحت الهيئة، أنه اعتبارا من يوم السبت الموافق 30 أكتوبر تشهد البلاد حالة في عدم الاستقرار في الاحوال الجويية، حيث تزداد كميات الأمطار وتكون متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبري.



الظواهر الجوية خلال الأيام المقبلة

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أبرز الظواهر الجوية خلال تلك الفترة، حيث تشهد البلاد شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى الثامنة صباحا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة

وتشهد البلاد الأربعاء سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وتكون رعدية أحيانا علي مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا وجنوب سلالسل جبال البحر الأحمر (حلايب-شلاتين) على فترات متقطعة (20%).

وعن يوم السبت المقبل:

-سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة وتكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة (60-50%).

-أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبري ووسط وجنوب الدلتا على فترات متقطعة (30%).

أما يوم الأحد المقبل

-سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة وتكون أحيانا رعدية على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة (60-50%).



-أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى ووسط وجنوب الدلتا على فترات متقطعة (30%).



وناشدت الهيئة بضرورة اتخاذ كافة الأستعدادات والتدابير اللأزمة للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار المتوقعة.