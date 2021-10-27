"تنقل أمراض غريبة".. رئيس حدائق الحيوان بالجيزة يحذر من تربية هذه الحيوانات

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بالجيزة، إن قيام الشباب بتربية بعض الحيوانات خاصة في الأماكن الراقية أصبحت ظاهرة في مدن مثل الرحاب ومدينتي، مؤكدًا أن هذه الحيوانات تمثل خطورة على الناس.

وأضاف "رجائي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم الأربعاء: "بقيت بمشي في بعض الأسواق والاقي الشباب ماشي بنسانيس على كتفه وهذا مظهر غير لائق ويمثل تعدي على حقوق الآخرين".

وأشار، إلى أن النسانيس من الحيوانات الخطرة ولا تستأنس لأنها تأتي في مرحلة سنية ويكون فيها غدر عندما تكبر وتمثل خطر وقد يكون مؤذي وغدار وينقل أمراض غريبة عن المجتمع المصري، مناشدًا المواطنين أن يقوموا بتسليم مثل هذه الحيوانات إلى الحدائق لأنها تمثل خطورة على المجتمع والصحة العامة.

وأعرب عن تعجبه من تربية أنواع من الثعابين والشمبانزي والأشبال والنسانيس لأنها ليست من الحيوانات المستأنسة لتربيتها، مشيرًا إلى أنه يمكن للأشخاص أن يقوموا بتربية الطيور والقطط والكلاب ولكن بشرط الالتزام بالمحاذير والتحصينات وأن يكون معها الرخصة الخاصة بها.

وكشف، أن البعض يقوم بتربية التماسيح وهي صغيرة وعندما تكبر تمثل خطورة على مربيها ولذلك يجب التخلص منها في أقرب ترعة أو مجرى مائي وهذا مخالف للقانون، لافتًا إلى أن إيذاء الآخرين هو بمثابة جنحة في القانون يعاقب عليها بالحبس.