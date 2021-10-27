واشنطن تصدر إنذارا أمنيا حول الوضع في الخرطوم

أصدرت السفارة الأمريكية في السودان اليوم الأربعاء إنذارا أمنيا للأمريكيين في الخرطوم، وأهابت بهم توخي الحيطة والحذر وعدم محاولة الوصول إلى مقرها في العاصمة السودانية.

وأكدت السفارة في هذا الإنذار تلقيها تقارير عن احتجاجات متقطعة تحتدم داخل العاصمة السودانية وفي محيطها، لافتة إلى أن المتظاهرين أقاموا حواجز في بعض الطرق، فيما نصب العسكريون عددا من نقاط التفتيش، ما أسفر عن تعقيد حركة النقل بشدة في بعض المناطق المحددة.

وأوصت السفارة الأمريكيين باللجوء إلى أقرب مكان آمن، مشيرة إلى أنه لم يتأكد بعد ما إذا كان مطار الخرطوم الدولي سيستأنف عمله اعتبارا من الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم، وفقا لإعلان سلطة الطيران المدني.

وأوصت السفارة الأمريكيين بالامتناع عن السفر إلى المطار دون حصولهم على تأكيد مباشر لرحلتهم أو "توقعات" بشأن منحهم ممرا آمنا إلى المطار أو تأكيد السفارة بدء تسيير الرحلات من المطار، مشيرة إلى أن أيا من هذه الشروط لم يتوفر بعد.

كما دعت الأمريكيين إلى عدم الذهاب إلى مقرها، محذرة من أن كل الخدمات التي يجري تقديمها بصورة حضورية تم تعليقها.

وحذرت السفارة من اضطراب محتمل في الاتصالات الهاتفية، مؤكدة استئناف خدمات الإنترنت في المدينة.