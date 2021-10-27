نجم بايرن ميونخ السابق يُقلل من فرصة صلاح بالفوز بالكرة الذهبية

قلل نجم بايرن ميونخ السابق، من فرص المصري محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، في الفوز بالكرة الذهبية.

"ماتيوس يؤكد صعوبة حصد صلاح للكرة الذهبية"

وأكد لوثار ماتيوس نجم بايرن ميونخ السابق، أن المصري محمد صلاح، لن يتوج بالكرة الذهبية هذا العام، في ظل وجود أسماء أخرى تستحق اللقب.

وأضاف نجم البافاري السابق، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور البريطانية:" "ما قدمه صلاح لبضعة أشهر هو بالطبع من الطراز العالمي بشكل كامل".

وأضاف: "من المحتمل أن يساعده هذا الأمر في تصنيفه كلاعب عالمي، لكنه لم يكن على هذه الحالة طوال العام، حيث واجه مو وليفربول مشاكل خطيرة في فترة الربيع".

وتابع: "جورجينيو نجم تشيلسي كان مقنعًا طوال الموسم الماضي تقريبًا، ولعب دورًا رئيسيًا في فوز فريقه بدوري أبطال أوروبا وتتويج إيطاليا ببطولة أوروبا".

واختتم: "جورجينيو ليس مذهلًا مثل ليفاندوفسكي، لكن الأخير يفتقر إلى الألقاب على المستوى الدولي، وميسي فاز بكوبا أمريكا مع الأرجنتين، لكنه لم يحقق شيئًا رائعًا مع برشلونة، ولا أرى أن هناك مرشحين آخرين مفضلين لحصد الجائزة".