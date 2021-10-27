"مصر للطيران" تكشف مفاجأة حول قيمة تذكر شرم الشيخ- الأقصر(فيديو)

كشف الكابتن عمرو أبو العنين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، انطلاق أولى رحلات مصر للطيران بين شرم الشيخ والأقصر بعد توقف دام ٦ سنوات.

وقال "أبو العنين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، إن هناك مبادرة بين وزارة الطيران ووزارة السياحة والآثار لربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية، وهذا الأمر بدأ برحلة من شرم الشيخ إلى الأقصر، واليوم شهد أول رحلة بإجمالي 111 راكبا.

ولفت، إلى أن سعر الرحلة 1800 جنيه ذهابًا وإيابًا، وهذا السعر رخيص جدًا، ومن شأنه أن يلقى إقبالا كبيرا، مشيرًا إلى أنه هناك بعض الدراسات لربط الغردقة بأسوان خلال الفترة المقبلة.