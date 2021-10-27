رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2021 من موقع المصرية للاتصالات

منوعات
المصرية للاتصالات
المصرية للاتصالات - صورة أرشيفية
Advertisements

يرغب عملاء شركة المصرية للاتصالات في الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2021، وذلك قبل انتهاء فترة السماح التي حددتها الشركة.

ويهتم العديد منهم بها نظرا لارتباطها الوثيق بالإنترنت المنزلي، فعندما ينقع الخط الأرضي بسبب عدم دفع الفاتورة تنقطع خدمة الإنترنت، ولا يستطيع العميل الاستفادة بالباقة الخاصة به إلا إذا دفع فاتورة التليفون الأرضي.

وسوف نستعرض معكم فيما يلي، خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وطرق دفع الفاتورة عبر الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، كالتالي:

 

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي

- يقوم المواطن الراغب في دفع فاتورة التليفون الأرضي بالدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات من هنا.

- ثم يقوم العميل بكتابة البيانات المطلوبة والتي تشمل "إدخال كود المنطقة، رقم التليفون الأرضي الخاص بالخط الأرضي".

- أنقر على الأيقونة الخاصة بالاتعلام عن قيمة الفاتورة "اظهر الفواتير"، لتظهر على الفور قيمة الفواتير المطلوب دفعها من العميل.

- أنقر على "اختر للسداد" ثم كلمة "ادفع" أعلى الشاشة.

التليفون الأرضي

- وفي حالة رغبة العميل في سداد الفاتورة المطلوبة، تظهر صفحة أخرى لاستكمال عملية الدفع، فيتم إضافة البريد الإلكتروني، والنقر على "سدد".

- اختيار طريقة الدفع الأفضل للعميل، سواء بـ "الفيزا أو الماستر كارد".

ويمكن للعميل أن يقوم بالاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي من خلال الاتصال بالرقم المختصر 19777 وإدخال رقم التليفون وسيتم الرد بقيمة الفاتورة.

 

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي

هناك العديد من المنافذ التي يمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي عن طريقها وهي: (منافذ وفروع WE المختلفة - فوري - تطبيق WE Pay - مصاري - خدماتي - مكاتب البريد المصري - أمان - وحدات البيع المتنقلة).

فاتورة التليفون الارضي المصرية للاتصالات الاستعلام عن فاتورة التيفون الأرضي طرق سداد فاتورة التليفون الارضي فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2021
نتائج مباريات
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. الكشف عن مدرب برشلونة الجديد بعد إقالة كومان

عاجل - برشلونة يطرد كومان.. وتحديد اسم المدرب الجديد

قرار عاجل من لابورتا تجاه كومان بعد خسارة برشلونة أمام رايو فاليكانو

ارتفاع الوفيات والإصابات.. "الصحة" تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

عاجل - أزمة كبيرة داخل النادي الأهلي

عاجل من المحكمة بشأن ترشح محمد مجاهد لرئاسة نادي سموحة

مديرة مدرسة "طالبتا المطواة": خجلت بعلم بنتي خبر إقالتي بعد تاريخي الوظيفي

رضا عبد العال: تصريحات قمصان غريبة.. واختلف مع طولان