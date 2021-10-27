شرطة الرياض تتمكن من القاء القبض على متحرش ظهر بمقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي

شرطة الرياض تلقي القبض على متحرش ظهر بمقطع فيديو على مواقع التواصل

السعودية
شرطة الرياض
شرطة الرياض
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تمكنت قوات الشرطة بمنطقة الرياض، اليوم الأربعاء، من القبض على مواطن ظهر بمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتحرش بامرأة.

وقال الرائد خالد الكريديس، المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله تحرش مواطن بامرأة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض عليه، وتم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة.
 

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