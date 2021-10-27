حقيقة استخدام سموم العقارب في العلاج من كورونا

قال الدكتور محمد عبد الرحمن، أستاذ علوم السموم الجزئية بجامعة قناة السويس، إن سموم العقارب تحتوي على البكتريا والميكروبات، لافتا إلى أن كلية العلوم تجري أبحاث منذ 2013 على استخدام سموم العقارب لعلاج الفيروسات والميكروبات والخلايا السرطانية، متوقعا أن يكون لها تأثير إيجابي على فيروس كورونا.

وأضاف "عبد الرحمن"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن تطوير الأدوية يأخذ فترة كبيرة في الأوقات الطبيعية لكن في تلك الحالة يتم توجيه الطاقة لإنجاز تسجيل الدواء ثم إجراء التجارب لإطلاق علاج مضاد لفيروس كورونا بشراكة مصرية إنجليزية.

وكشف، أن هناك 24 نوعا من العقارب المصرية تحتوي على أكثر 5 آلاف مركب كيميائي داخل غددها، مضيفا أن طبيعة السم لديها تختلف عن العقارب في البلاد الأخرى.

وأكد، أن سموم العقارب مهمة جدا، مستشهدا بأن أحدها يستخدم في علاج سرطان المخ، مستكملا أن المركبات تعمل كمضادات حيوية ومقاومة وتأثيرها على الخلايا السرطانية إيجابي، مشددا على ضرورة الاعتناء بالعقارب المصرية، مشيرًا إلى أن مصر تستخدم تقنيات عالية جدا لإجراء الأبحاث عليها مع الحفاظ على ثروة مصر من العقارب.