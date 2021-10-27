38 مليون درهم صافي أرباح شركة سوق دبي المالي خلال 9 أشهر

حققت شركة سوق دبي المالي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري المنتهية في 30 سبتمبر أرباحا صافية قدرها 38.1 مليون درهم مقابل 120.1 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام 2020.

وحققت الشركة إجمالي إيرادات قدره 183.1 مليون درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2021 مقابل 271 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي وتوزعت الإيرادات بواقع 117.9 مليون درهم من العمليات التشغيلية و65.2 مليون درهم من الاستثمارات والإيرادات الأخرى وانخفضت النفقات بنهاية سبتمبر 2021 بنسبة 4% إلى 145 مليون درهم مقابل 150.9 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من 2020.

وأوضح سعادة عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي ان إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة سجل ارتفاعا نسبته 15% إلى 392.2 مليار درهم كما ارتفع المؤشر العام بنسبة 14.2% وذلك بالرغم من تراجع إجمالي قيمة التداولات بنسبة 23.7% قياسا إلى مستوياته في الفترة المماثلة من العام 2020 إلى 38.7 مليار درهم. وحافظ المستثمرون الأجانب على حضورهم الملفت إذ استحوذوا على 47.5% من قيمة التداولات بصافي استثمار قيمته 1.3 مليار درهم كمحصلة شراء وبلغت نسبة ملكيتهم 18.5% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق بنهاية سبتمبر 2021 وعلى نفس المنوال بلغت حصة الاستثمار المؤسسي من التداول 44% بصافي استثمار قيمته 429 مليون درهم كمحصلة شراء، الأمر الذي يعكس الثقة الكبيرة من قبل المستثمرين المحليين والعالميين في السوق وآفاقه المستقبلية وما يوفره من فرص.

وأضاف كاظم ان السوق استقطب العديد من المؤسسات الاستثمارية والمستثمرين الأفراد الجدد، بلغ عددهم 3799 مستثمرا جديدا بينهم 467 مؤسسة استثمارية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المستثمرين المسجلين في السوق بنهاية سبتمبر 2021 إلى 849،572 مستثمرا ينتمون إلى 208 جنسيات وقد شكل الأجانب 66% من المستثمرين الجدد /2502 مستثمر/ كما بلغت نسبتهم 81% من المؤسسات الاستثمارية المنضمة للسوق هذا العام /380 مؤسسة استثمارية/.