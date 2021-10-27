الأمير فيصل بن خالد يفتتح مبنى بلدية أم خنصر

افتتح اليوم الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية مبنى بلدية أم خنصر

قام الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، بافتتاح مبنى بلدية أم خنصر، اليوم الأربعاء، وأزال الستار عن اللوحة التذكارية للمبني.

وتجوّل في إدارات وأقسام المبنى، مستمعًا لشرح من أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام الشمري عن الخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين من خلال الأقسام الرئيسية والخدمات الإلكترونية التي تُعد أحد أهداف برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من رؤية المملكة 2030 وتمكن المستفيدين من إنهاء مختلف الإجراءات إلكترونيًا عبر بوابة بلدي.

وأكّد سموه ضرورة مضاعفة الجهود من الجميع والتكامل مع مختلف الجهات ذات الصلة، وخدمة المواطن وتقديم الخدمات البلدية بالشكل الأمثل، والاهتمام بكل ما من شأنه راحة المواطنين، والارتقاء بمستوى جودة الحياة.

إثر ذلك تجوّل سموه داخل قرية أم خنصر واطّلع على المشاريع التنموية والخدمية، ووجه بدراسة احتياجات القرية من الخدمات البلدية والصحية.

