"إكسبو الشارقة" يبحث تعزيز التعاون مع المركز الإسلامي لتنمية التجارة

بحث مركز إكسبو الشارقة مع المركز الإسلامي لتنمية التجارة سبل تطوير آفاق العمل المشترك في مجالات المعارض والمؤتمرات الاقتصادية وتعزيز التعاون بين الجانبين بهدف المساهمة في تطوير التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي من خلال الاستفادة من الإمكانيات والخبرات الكبيرة لإكسبو الشارقة لدعم الدول الأعضاء في تنظيم المعارض والفعاليات التجارية.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد اليوم في مركز إكسبو الشارقة بين سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة وسعادة لطيفة البوعبدلاوي مدير عام المركز الإسلامي لتنمية التجارة حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز مشاركة مجتمع الأعمال بدول الإقليمين العربي والإسلامي في المعارض التي تقام في إمارة الشارقة وتوسيع آفاق التعاون بين الجانبين في هذا القطاع الحيوي بما يساهم في تعزيز علاقات الأعمال بين الدول الأعضاء في المنظمة.

وأشار سعادة سيف محمد المدفع إلى أهمية هذا اللقاء في تبادل الآراء حول كيفية الاستفادة من الإمكانيات والخبرات والتسهيلات المتاحة لدى كل جانب لتعزيز جهودهما على صعيد الارتقاء بقطاع المعارض والمؤتمرات في العالم العربي والإسلامي وتعزيز دوره ومساهمته في خدمة الشركات العربية والتعريف بفرص الإستثمار والتجارة والاقتصاد في العالمين العربي والإسلامي وفتح أسواق جديدة لمنتجات وصناعات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مؤكدا استعداد مركز إكسبو الشارقة لتقديم جميع أشكال الدعم والتسهيلات للشركات العربية والإسلامية الراغبة بالمشاركة في الفعاليات التي ينظمها المركز بما يساعدها على تعزيز حضورها وانتشارها في أسواق المنطقة.

وأوضح أن دولة الإمارات تعد من أهم الدول اندماجا في التجارة البينية لمنظمة التعاون الإسلامي وذلك في ظل ما يتمتع به اقتصاد الإمارات من مقومات رائدة وإمكانات كبيرة يجعل منه لاعبا مؤثرا ومساهما رئيسيا في زيادة وتوسيع نطاق أنشطة التجارة والاستثمار عبر المنطقة ولا سيما في ظل المكانة الرائدة التي تحتلها دولة الإمارات على خارطة صناعة المعارض العالمية وإمكانياتها الرائدة في تنظيم وإستضافة العديد من المعارض والمنتديات الإقليمية الأمر الذي يعزز من مساهمة هذا الصناعة في تنمية مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية.

من جانبها أكدت سعادة لطيفة البوعبدلاوي أهمية التعاون والشراكة مع مركز إكسبو الشارقة الذي يعد من أهم الجهات الرائدة والمتخصصة في تنظيم واستضافة كبرى المعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية لافتة إلى أن هذا التعاون سيشكل إضافة نوعية لعمل المركز الإسلامي لتنمية التجارة من خلال توفير الدعم للدول الأعضاء في تنظيم المعارض والفعاليات التجارية في إمارة الشارقة الأمر الذي سيسهم في الترويج لمنتجات وخدمات الدول الإسلامية بما فيها الدول العربية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وتمهيد السبيل للنفاذ لمنتجاتها وخدماتها للأسواق الخارجية ومساعدتها في ميدان التنشيط التجاري وجمع وترويج المعلومات التجارية.

يشار إلى أن المركز الإسلامي لتنمية التجارة هو جهاز متفرع عن منظمة التعاون الإسلامي مكلف بتنمية التجارة والاستثمار بين 57 دولة أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.