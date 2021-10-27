البحرين تبحث التعاون المشترك في مجال الاستزراع السمكي مع وفد السفارة الأمريكية

بحث الدكتور نبيل محمد أبو الفتح وكيل الزراعة والثروة البحرية في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني البحرينية مع وفد من السفارة الأمريكية مكون من مستشار الشؤون السياسية والاقتصادية السيد أبار سيدو والملحق الاقتصادي للسفارة جاسيكا باتريز سبل تعزيز التعاون في مجال الإستزراع السمكي، وذلك في الاجتماع الذي عقد لهذا الخصوص بمبنى الوكالة.

وحضر اللقاء من جانب الوزارة المهندس عمار ياسر القائم بأعمال مدير إدارة الثروة السمكية وعدد من مسؤولي وكالة الزراعة والثروة البحرية.

ونوه الوكيل منوها بالعلاقات القائمة بين البلدين الصديقين في جميع المجالات، وتطويرها لما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

وأثنى على الدور الذي تبذله السفارة في تقوية أواصر العلاقات، مشيرًا إلى المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

واستعرض الدكتور نبيل الفتح مع الوفد الأمريكي مجالات التعاون المشترك في مجال تطوير الثروة السمكية وخصوصا مناقشة أحكام الاستيراد الخاصة بقانون حماية الثديات البحرية الأمريكية.

من جهته، أشاد الوفد الأمريكي بالتقدم المطرد الذي تشهده البحرين في شتى المجالات، متطلعًا إلى تعزيز العلاقات الثنائية ومجالات العمل المشترك، ومعبرًا عن خالص شكره وتقديره للوكيل ومتمنيًا للبحرين دوام التقدم والرقي.

