"التعليم" تنظم فعاليات بطولة كرة القدم الخماسية لطلاب مدارس التربية السمعية والفكرية والدمج

أخبار مصر
طارق شوقي
طارق شوقي
Advertisements

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ممثلة في الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، فعاليات بطولة كرة القدم الخماسية لطلاب مدارس التربية السمعية والفكرية والدمج على مستوى الجمهورية، فى الفترة من 23 إلى 29 أكتوبر 2021، بأبو قير بالإسكندرية؛ وذلك حرصًا على تقديم كافة الخدمات الاجتماعية والتنموية والثقافية والرياضية لأبنائنا من ذوى الهمم وإضفاء البهجة والسرور عليهم مع العمل على دمجهم فى المجتمع واستغلال طاقاتهم الكامنة بشكل إيجابى ومفيد يعود بالنفع على بلدهم، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب وتنمية القدرات لدى هذه الفئة المتميزة.

وأوضحت الوزارة أن البطولة الخاصة بطلاب التربية السمعية تضمنت مشاركة (7) لاعبين مقسمين إلى (3) لاعبين من المرحلة الإعدادية و(4) لاعبين من المرحلة الثانوية، وتشكيل (2) لاعبين من المرحلة الإعدادية و(3) لاعبين من المرحلة الثانوية وبحد أقصى (2) لاعب فقط من المدرسة الواحدة.

أما بالنسبة لبطولة كرة القدم الخماسية لطلاب التربية الفكرية والدمج، أشارت الوزارة إلى أنها تتضمن عدد (7) لاعبين مقسمين إلى (6) لاعبين تربية فكرية، ولاعب واحد دمج تعليمى داون سيندروم، وتشكيل اللاعبين داخل الملعب (4 لاعبين تأخر عقلى، ولاعب داون سيندروم)، والحد الأقصى لاختيار اللاعبين من مدرسة واحدة (2) لاعب فقط.

وأضافت الوزارة إن شروط البطولة تتضمن ضرورة الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية وتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا، وأن  تلتزم كل مديرية تعليمية بتوفير الكمامات والكحول اللازم لجميع أفراد الوفد المشارك طوال فترة تواجدهم بالبطولة، والالتزام بالزى الرياضى الموحد اللون لكل مديرية.

التعليم الفجر بوابة الفجر مدارس التربية السمعية وزارة التعليم

مواد متعلقة

وزير التعليم يصدر كتابًا دوريًا بشأن نظام المقررات الدراسية للصف الرابع الابتدائي

عاجل.. دمج امتحانات شهري أكتوبر ونوفمبر لرابعة ابتدائي

الكشف على 270 حالة في قافلة طبية بكفر دنشواي (صور)

"البحوث الإسلامية” يقدم 130 إصدارًا علميًا بأسعار مخفضة

وزير التعليم العالى يبحث دعم التعاون العلمى مع سفيرى اليابان وتشيك

كانت مقرا للطلاب.. تفاصيل غلق 4 كافيهات في حملة بالدقهلية

لطلاب الثانوية.. اعرف أوراق وخطوات سداد رسوم استلام التابلت

تنبيه عاجل من وزارة التربية والتعليم لطلاب الصف الأول الثانوي بشأن تسليم التابلت

نتائج مباريات
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. الكشف عن مدرب برشلونة الجديد بعد إقالة كومان

عاجل - برشلونة يطرد كومان.. وتحديد اسم المدرب الجديد

قرار عاجل من لابورتا تجاه كومان بعد خسارة برشلونة أمام رايو فاليكانو

ارتفاع الوفيات والإصابات.. "الصحة" تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

عاجل - أزمة كبيرة داخل النادي الأهلي

عاجل من المحكمة بشأن ترشح محمد مجاهد لرئاسة نادي سموحة

مديرة مدرسة "طالبتا المطواة": خجلت بعلم بنتي خبر إقالتي بعد تاريخي الوظيفي

رضا عبد العال: تصريحات قمصان غريبة.. واختلف مع طولان