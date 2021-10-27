أسعار الذهب تتراجع مع ترقب اجتماعات البنوك المركزية



تراجعت أسعار الذهب عن مستوى 1800 دولار للأونصة الأربعاء 27 أكتوبر، حيث حد صعود عوائد السندات الأميركية من إقبال المستثمرين على شراء المعدن النفيس، مع محاولة المستثمرين لمعرفة كيف ستتعامل البنوك المركزية مع الضغوط التضخمية.

هذا وتحول انتباه المتعاملين في السوق الآن إلى اجتماعات بنك اليابان المركزي والبنك المركزي الأوروبي المقررة غدا الخميس، واجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة الأميركية يوم الثالث من نوفمبر.

أسعار الذهب

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1789.02 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:49 بتوقيت غرينتش، منخفضا 1.3% منذ ارتفاعه إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهر الأسبوع الماضي. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1790.80 دولار.



توقعات قرارات البنوك المركزية

من المقرر أن يبقي بنك اليابان على برنامجه التحفيزي الضخم وأن يخفض توقعاته لمعدل التضخم هذا العام، لكن مخاوف التضخم في منطقة اليورو قد تمثل تحديا للبنك المركزي الأوروبي.

المعادن النفيسة الأخرى



بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 24.03 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.6% إلى 1021.52 دولار في حين ارتفع البلاديوم 0.1% إلى 2013.28 دولار.