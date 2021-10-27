التقديم ينتهي غدا.. ننشر طريقة الحصول على شقق الإسكان التعاوني في 15 مايو

تنتهي الهيئة العامة لتعاونيات البناء، غدًا، الخميس الموافق 28 أكتوبر 2021، من طرح كراسات شروط شقق 15 مايو، وذلك بمقر الهيئة الرئيسي بمدينة نصر.

وأشار رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إلى أنّه من المقرر إجراء القرعة العلنية لتخصيص الوحدات السكنية بين المتقدمين في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا يوم الأربعاء الموافق 10 نوفمبر المقبل بمقر الهيئة الرئيسي.

وسنستعرض لكم خلال السطور التالية، خطوات التقديم للحصول على شقة ضمن شقق 15 مايو في مشروعات الإسكان التعاوني قبل انتهاء طرح كراسات الشروط غدًا على النحو التالي:-

شقق الإسكان التعاوني

يتمّ تقديم المستندات وسداد جدية دخول القرعة بمقر الهيئة الرئيسي في: 3 شارع سمير عبدالرؤوف امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر، أو بموقع المشروع حتى يوم الخميس الموافق 28 أكتوبر الحالي.

ويتم تسليم صورة إيصال سداد دفعة جدية دخول القرعة إلى الموظف المسؤول عن الحجز لإرفاقها بمستندات دخول القرعة.

بعد ذلك يتم فحص جميع الطلبات المقدمة لدخول القرعة للتأكد من مطابقة شروط الحجز على المتقدم وعدم سابقة الانتفاع.

وفي حالة ثبوت عدم صحة البيانات المقدمة يتم استبعاد المتقدم من دخول القرعة ويُخصم منه 2000 جنيه + 1% مصروفات إدارية.

أسعار شقق 15 مايو

ووصل سعر الوحدة الـ68 مترًا 244 ألفًا و800 جنيه، والوحدة الـ70 مترًا بـ252 ألف جنيه، والوحدة الـ84 مترًا وصلت إلى نحو 302 ألف جنيه، أما الوحدة الـ85 وصلت إلى نحو 306 آلاف جنيه، وتتراوح مقدمات الحجز من 24 ألفًا إلى 30 ألف جنيه.

وتتيح الهيئة للمتقدمين العديد من أنظمة السداد، حيث يتم سداد 30% أو 40% أو 50% أو 60 % من ثمن الوحدة حتى الاستلام والتعاقد.

وفي حال تطبيق نظام سداد للوحدة الـ70 مترًا على 20 سنة، يكون ثمن الوحدة نحو 252 ألف جنيه، ومقدم الحجز 24 ألف، ودفعة التخصيص 24 ألف ثم دفعة الاستلام 24 ألفًا، وبهذا يكون سدد المتقدم 30% من الوحدة والباقي على أقساط لمدة 20 سنة قيمة القسط 4715 جنيهًا.

شروط حجز شقق 15 مايو

ووفقًا لكراسة شروط حجز شقق الإسكان التعاوني، فإنّ من أهم شروط التقدم لحجز الوحدات المطروحة من هيئة تعاونيات الإسكان بمدينة 15 مايو، هي ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا، ولا يحق للأسرة الواحدة التقدم لحجز أكثر من شقة، أو يكون سبق تخصيص أو تملك وحدة مدعومة من الدولة، كما تخصص الشقق بنظام القرعة العلنية، وفى حالة المخالفة يحق للهيئة الغاء التخصيص واسترداد الشقة، كما أنه فى حالة عدم سداد قسطين متتالييت يتم الغاء التخصيص أو التعاقد.