العراق: تحقيق إيرادات نفطية إضافية تصل إلى 16 مليار دولار في 2021

الاقتصاد
أسعار النفط
أسعار النفط
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أعلنت وزارة النفط العراقية، عن تحقيق إيرادات إضافية تصل إلى 16 مليار دولار خلال العام 2021.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، لوكالة الأنباء العراقية إن الإيرادات الإضافية التي تحققها وزارة النفط في الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، ستخفف من التضخم وحجم الديون، مبينا أن الوزارة تمكنت من تصدير عدد من النفوط التي تحقق ايرادات إضافية.

وأضاف جهاد، أن الإيرادات التي تحققت بلغت أكثر من 16 مليار دولار، وستضاف إلى موازنة 2021، معربًا عن أمله باستقرار أسعار النفط وتحقيق الإيرادات.

وكانت وزارة النفط العراقية قد قالت في سبتمبر إن إجمالي صادرات البلاد من النفط ارتفع في أغسطس آب إلى 3.054 مليون برميل يوميا من 2.9 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.

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