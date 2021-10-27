نصائح هامة للتتخلص من الصداع في ظل التقلبات الجوية

يشعر العديد من الأشخاص بالصداع في ظل التقلبات الجوية التي يشهدها هذا الوقت من كل عام، مما يسبب لهم إزعاجًا ويحاولون البحث عن حلول كما يلجأ الكثيرين منهم إلى تناول.

وقدم موقع «WebMD» بعض النصائح للتخلص من آلام الصداع في ظل تقلبات الطقس التي يشهدها الطقس أثناء تغير الفصول، وهو ما سيستعرضه موقع الفجر في السطور التالية:-

كيف تتخلص من آلام الصداع في ظل تقلبات الطقس؟



- يمكن تناول المسكنات أيضا تحت إشراف الطبيب مثل إيبوبروفين، وذلك في حال الشعور بصداع غير محتمل.

- حاول بقدر الإمكان تجنب الخروج من المنزل في الطقس العاصف أو البارد خاصة ليلا.

- احرص على النوم بقدر كاف يوميًا وعدد ساعات لا تقل عن 6.

- ابتعد عن مصادر الانفعال والتوتر.

- حافظ على ترطيب الجسم من خلال شرب كمية وفيرة من الماء على مدار ساعات اليوم.

- تجنب تناول الحلويات مثل الشوكولاتة، واحرص على تناول الفواكه والخضروات بكثرة.

أسباب شعور البعض بالصداع في ظل تقلبات الطقس

أكثر الأشخاص المعرضون للشعور بالصداع هم الأكثر حساسية للتغيرات المناخية، التي تطرأ على الطقس قبل حلول فصل الشتاء، ولديهم مشاكل في الجهاز التنفسي لذا يعانون عند هبوب الرياح والعواصف.

كما تسبب الحساسية من الغبار والأتربة التي تحدث في فصل الخريف، الإصابة بالصداع، وبالإضافة إلى ذلك قد يزيد من الشعور بالصداع بجانب هذه الأسباب كثرة تناول الكافيين والمواد الحافظة في المنتجات والمعلبات المختلفة، لذا ابتعد عنها حتى لا يتفاقم الأمر معك.

وللتفرقة بين حدوث الصداع العادي والصداع الناتج عن التقلبات الجوية، لاحظ الأعراض المصاحبة له، فإذا وجدت بعض الأعراض مثل القيء والحساسية اتجاه الضوضاء أو الأضواء أو الروائح، فهذا يؤكد حساسيتك من التقلبات الجوية.

وهناك بعض الأعراض التي قد تحدث وتشير إلى احتمالية تعرض الشخص لنوبات الصداع النصفي والتنبؤ بوقوعه قبل 48 ساعة من حدوثها، وهي كالآتي:

أعراض تنذر بحدوث صداع نصفي

- كثرة التثاؤب.

- الشعور بالعصبية.

- الاكتئاب.

- الانفعال الشديد.