نصف مشاريع الطاقة الشمسية في 2022 مهددة بسبب ارتفاع تكاليف المواد



ارتفاع تكاليف الطاقة الشمسية والذي أدى إلى زيادة أسعار المواد الخام وتفاقم أزمة سلاسل التوريد العالمية، يمكن أن يؤخر أو حتى يلغي أكثر من نصف مشاريع الطاقة الشمسية المتوقعة لعام 2022.

فبحسب تقرير صادر عن شركة استشارات الطاقة Rystad Energy، فإن الارتفاعات المفاجئة في التكاليف قد تجبر المطورين على التفاوض لشراء طاقة بمبالغ أعلى من السابق، أو ستضطر هي تحمل التكاليف بنفسها، مما قد يؤدي إلى انخفاض هوامش ربح الشركات.

ويعود جزء من التكلفة المتزايدة إلى القفزة في أسعار البولي سيليكون، وهو مكون رئيسي في الأنظمة الشمسية. حيث قالت شركة استشارات الطاقة أن أسعار البولي سيليكون ارتفعت بـ300% منذ يوليو 2020، لتؤكد IHS Markit على الأمر نفسه في دراسة أخرى... مشيرة أن أسعار المواد هذه ارتفعت بأكثر من 200% بين أكتوبر 2020 حتى اليوم.

بولي سيليكون، ليس السبب الوحيد وراء ارتفاع التكاليف. حيث شهدت المكونات الأخرى لأنظمة الطاقة الشمسية ارتفاعات أيضا، مثل الفضة والنحاس والألمنيوم والزجاج. ليكون السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار المواد الخام هو الطلب المتزايد عليها مقارنة بالمعروض وسط عودة افتتاح الإقتصادات من جائحة كورونا.

ولا يختصر ضغوطات القطاع بارتفاع أسعار مواد الخام فقط، حيث أضافت الشركة أن أسعار الشحن ارتفعت بنحو 500% منذ سبتمبر 2019 وسط الإختناقات المستمرة في سلاسل التوريد العالمية.

وقالت Rystad Energy إن تكاليف الشحن المرتفعة أدت إلى زيادة تكلفة الكهرباء ما بين 10% و15%، وهو ارتفاع كبير في التكلفة لمعظم المشاريع المخطط لها لعام 2022".