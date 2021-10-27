نجم ريال مدريد يخطط للرحيل

نجم ريال مدريد يخطط للرحيل

الفجر الرياضي
ريال مدريد
ريال مدريد
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن البرازيلي نجم ريال مدريد الإسباني حسم موقفه من رحيله عن صفوف الملكي عقب نهاية الموسم الحالي.

 

مارسيلو يخطط للرحيل عن ريال مدريد

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن عقد مارسيلو البالغ من العمر 33 عامًا ينتهي مع الملكي في نهاية الموسم الحالي وأنه هناك نية لدى الإدارة الميرينجي بعدم التجديد له.


وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه في حالة رحيل مارسيلو عن ريال مدريد في الصيف المقبل فإنه سيعود إلى ناديه الأم فلومينينسي البرازيلي.


وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مارسيلو يتمسك بالاستمرار في أوروبا وعدم العودة إلى البرازيل.
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن قائد ريال مدريد يخطط للانتقال إلى أحد فرق الصفوة في أوروبا مع تحمل كل العواقب التي قد تترتب على ذلك.


ولفتت الصحيفة الإسبانية أن مارسيلو انضم إلى ريال مدريد في عام 2007 من فلومينينسي وتوّج معه بلقب الدوري الإسباني خمس مرات وكأس الملك مرتين ودوري أبطال أوروبا أربع مرات والسوبر الأوروبي ثلاث مرات وكأس العالم للأندية أربع مرات.
 

 

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