أبو الغيط يكشف حقيقة تصريحاته بشأن دفع إسرائيل الثمن بسبب السد الإثيوبي (فيديو)

نفى السفير أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، ما تردد على لسانه بأن إسرائيل دفعت إثيوبيا لبناء السد.

وأوضح أبو الغيط، خلال حلقة خاصة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أنه كان في لقاء صحفي وصرح بأن إثيوبيا تتصرف بعجرفة تجاه مصر والسودان وستدفع الثمن تجاه تلك التصرفات، كما ذكر أن إسرائيل تتصور أنها تعيش عصرها الذهبي وشهر عسل وتتعامل مع الفلسطينيين على أنهم ليس لهم حقوق لذلك ستدفع الثمن.

وأضاف أمين عام جامعة الدول العربية: "الحديث على إسرائيل كان من ناحية وإثيوبيا من ناحية أخرى"، لافتا إلى أنه من الطبيعي أن ما يسعد إسرائيل كل ما يضر مصر رغم حالة السلام التي تشهدها الدولتين على مدار 40 عاما لا سيما قضية المياه.