داعش الإرهابي يعلن مسؤوليته عن هجوم ديالى في العراق

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، أمس الأربعاء في حساب له على تطبيق تليجرام مسؤوليته عن هجوم استهدف قرية في محافظة ديالى بشرق العراق يوم الثلاثاء وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

استهدف الهجوم الإرهابي قرية الهواشة القريبة من بلدة المقدادية.

وكانت مصادر أمنية ذكرت الثلاثاء، أن عناصر بتنظيم داعش هاجمت قرية الرشاد بقضاء المقدادية وقامت بإطلاق الرصاص بشكل كثيف وعشوائي على المنازل مما تسبب بمقتل 13 مدنيا وإصابة نحو 15 آخرين بجروح، ثم لاذوا بالفرار.