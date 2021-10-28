أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس وسط ترقب إعلان أسعار  الفائدة على الجنيه

افتتحت اسعار الدولار تعاملات اليوم الخميس نهاية الأسبوع، على استقرار بجميع البنوك وسط ترقب لقرار البنك المركزي بتحديد أسعار الفائدة على عمليات الإيداع والاقتراض بالبنوك، وهي ما تؤثر علي قيمة الجنيه.

واستهلت تعاملات الدولار الأمريكي بجميع البنوك المصرية، اليوم الخميس 28-10-2021، بمتوسط اسعار 15.66 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في باقي البنوك نحو 15.64 جنيه للشراء. و15.74 جنيه للبيع بالبنك "الاهلي المصري"، وعرض "بنك الاسكندرية" سعر الدولار بقيمة 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وحقق سعر الدولار فى "بنك القاهرة" 15.66 جنيه للشراء.15.76 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار فى "بنك مصر" 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، ووصل سعر الدولار فى "البنك التجارى الدولى" "cib" 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى مصرف "أبوظبي الإسلامي" 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وتجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم، لتحديد اسعار الفائدة على الايداع والاقتراض بالبنوك، وتشير التوقعات إلى أنها قريبة من تثبيتها للسيطرة على ارتفاع معدلات التضخم محليا متأثرا بموجة تضخمية عالية من ارتفاع اسعار السلع الاولية ومدخلا الانتاج، وزيادة اسعار الشحن، بعد عودة الطلب العالمي عقب السيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وكان اخر اجتماع للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، قرر الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 25.8 ٪و 25.9 ٪ و75.8 ٪على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى.٪8.75

وقال المركزي في بيانه إن النشاط االقتصادي استر في التعافي وإن كان بدرجات متفاوتة على مستوى القطاعات والدول المختلفة، نتيجة التفاوت في معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا بين الدول. بالإضافة إلى ذلك، يعتمد تعافي النشاط االقتصادي العالمي على تطورات انتشار جائحة فيروس كورونا وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة، خاصة في ظل ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا. وقد استمرت الأوضاع المالية الداعمة للنشاط االقتصادي العالمي. كما استقرت توقعات سعر خام البترول برنت بشكل عام، في حين استمرت الأسعار العالمية للسلع الغذائية وبعض السلع الأولية األخرى في تسجيل مستويات مرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية. وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد األساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7 ±( ٪2 نقطة مئوية( في المتوسط خالل الربع الرابع من عام 2022 واستقرار األسعار على المدى المتوسط.