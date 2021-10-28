أسعار الذهب اليوم الخميس 28-10-2021

افتتحت اسعار الذهب فى مصر تعاملات اليوم الخميس في محلات واسواق الذهب والصاغة، على استقرار، وقد تعرضت لتقلبات سعرية على مدار تعاملات الأمس الأربعاء مسجلة ارتفاعات طفيفة مستفيدة من تراجع سعر الدولار العالمي.

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس:

وسجل سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 28-10-2021، نحو 783 جنيه لعيار 21، و671 جنيه لعيار 18، وبلغ سعر عيار 24 894.5 جنيه، وحقق سعر الجنيه الذهب مستويات 6264 جنيه.

ارتفاعات طفيفة في اسعار الذهب عالميا الامس الاربعاء :

وقد سجلت اسعار الذهب ارتفاعات طفيفة في الأسواق العالمية، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1796.55 دولار للأوقية (الأونصة) بعد انخفاضه بنحو 0.6 بالمئة في وقت سابق من الجلسة، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة عند التسوية إلى 1798.80 دولار، وجاءت تلك الارتفاعات بعدما حصل الذهب على دعم من انخفاض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة أمام العملات الرئيسة. كما تراجعت عائدات السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين، وهو ما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة في حال شراء الذهب الذي لا يدر عائدا.

وتحول انتباه المتعاملين في السوق الآن إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر يوم الخميس واجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية الأمريكية يوم الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 24.10 دولار للأوقية.

وتراجع البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1013.50 دولار كما انخفض البلاديوم 2.6 بالمئة إلى 1959.17 دولار.