خبير يتوقع تثبيت المركزي اسعار الفائدة في إجتماع اليوم

توقع محمد محسن مدير حسابات العملاء بشركة فيصل لتداول الاوراق المالية ، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض خلال الاجتماع السابع لللجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم، رغم ارتفاع مستويات التضخم المحلي تأثرا بموجة تضخمية عالميا.

وشهدت مستويات التضخم لإجمالي الجمهورية في مصر تسجيل مستويات غير مسبوقة متأثر بصعود أسعار السلع عالميا، حيث ارتفعت خلال سبتمبر بنسبة 8% وهو أعلى معدل لها خلال 2021.

وتابع " محسن" خلال تصريحات صحفية لـ" الفجر"، على الرغم من وجود موجة تضخمية عالميا وارتفاع اسعار البترول والسلع والمعادن في البورصات العالمية، ولكن يجب الإبقاء على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية البالغة 8.25% علي الايداع و 9.25% على الاقتراض.

وأرجع الخبير توقعاته لحفاظ البنك المركزي على مستويات الفائدة، للحد من ارتفاع عجز الموازنة، وعدم زيادة اعباء خدمة الدين، مشيرا إلى أن تثبيت أسعار الفائدة لن يؤثر على تراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية حيث أن قرار إدراج مصر في مؤشر مورجان للسندات الحكومية سيكون جاذب للاستثمار بها.

واجتمعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي نحو 6 اجتماعات خلال عام 2021 وحتى الآن، ولم يشهد اي اجتماع فيهم تغيير أسعار الفائدة.