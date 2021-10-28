اسعار الدواجن والبيض في جميع الاسواق اليوم الخميس 28-10-2021

حققت أسعار الدواجن والبيض في مصر اليوم الخميس استقرارا، بعد زيادة الحكومة المعروض منها بالأسواق، ما حد من ارتفاعها التى شهدتها خلال الأيام الماضية لتراجع الإنتاج وارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة.

وتراوحت أسعار "الدواجن البيضاء" ما بين 31 و32 جنيهًا للكيلو، فيما أسعار الدجاج البلدى سجلت 38 جنيهًا، والساسو 36 جنيهًا للكيلو، وبلغ البانيه 70 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الأوراك 34 جنيهًا، وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم حول 11 و13 جنيهًا، وصعد حجم الإنتاج المحلى من الدواجن خلال 2020 بنحو 1.4 مليار دجاجة، وبلغت أسعار الرومى اليوم 50 جنيها للكيلو في السوق المحلية، واستقرت اسعار البط اليوم عند 45 جنيهًا للكيلو.

وعلى صعيد أسعار البيض، فقد شهدت تراجعات محدودة في بعض الأسواق، مع قيام وزارة الزراعة بضخ كميات اضافية منه باسعار مخفضة بلغت 45 جنيه، و46، و47 جنيه لطبق البيض بمختلف انواعه.

وتوقعت وزارة الزراعة أن تشهد أسعار البيض تراجعات خلال الأيام المقبلة، بعد خطوتها لزيادة المعروض بالأسواق، حيث يتراوح سعر طبق البيض حاليا بين 60 إلى 62 جنيه خارج وزارة الزراعة.