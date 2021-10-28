تعيين وكلاء جدد بكلية التربية النوعية في جامعة جنوب الوادي

أصدر الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، قرارًا بتعيين 3 وكلاء جدد بكلية التربية النوعية، وهم الدكتور أحمد علي عثمان، وكيلا للكلية الدراسات العليا والبحوث، والدكتور بدرية حسن علي، وكيلا للكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو عبد القادر محمود، وكيلا للكلية لشؤون التعليم والطلاب.

شكر رئيس جنوب الوادي

وقدم الدكتور محمد سعيد، عميد الكلية، الشكر للدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، على دعمه المستمر للكلية، وتوجيهاته لإدارة الكلية بتحقيق الأداء المتميز في التعليم والبحث العلمي، والتعاون في خدمة المجتمع.

وزير الشباب والرياضة يتابع إجراءات إقامة البطولة العربية لـ”خماسيات الكرة” بجنوب الوادي

وفي سياق آخر التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالدكتور أحمد كمال، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ممثلا عن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، بحضور الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لبحث أخر استعدادات الجامعة لاستضافة البطولة العربية للجامعات لخماسيات كرة القدم، والتي من المقرر لها أن تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

واستعرض صبحي، استعدادات الجامعة لاستقبال وفود الجامعات المصرية والعربية المشاركة في البطولة العربية، مؤكدًا أن التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة وجامعة جنوب الوادي، برئاسة الدكتور يوسف غرباوي يتم على أعلى مستوي للخروج بالبطولة بالمظهر اللائق باسم ومكانة مصر الدولية والعربية، مضيفًا أن أجمالي عدد الجامعات المشاركة في البطولة وصل إلى 25 جامعة عربية وخاصة وأهلية وحكومية، التي يتنافس فيها العديد من طلاب الجامعات.

ونوه بأنه يحرص بصفه شخصية على متابعة كافة الاستعدادات والتحضيرات لاستضافة البطولة مشددًا على ضرورة الانتهاء من جميع التجهيزات قبل البطولة.