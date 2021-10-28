الأرصاد تحذر من أمطار رعدية.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس الموافق 28 أكتوبر 2021 في مصر، وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم.

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم في مصر



اكدت الأرصاد الجوية أن طقس اليوم سوف يكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الغربية، ولطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخر الليل وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

كما لفت إلى أن هنا شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وقالت الأرصاد،إن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر “حلايب وشلاتين” بنسبة 20 إلى 30% تقريبًا على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط معتدلة، ويترواح الموج بين 1.5 إلى 2 والرياح السطحية شمالية شرقية، والبحر الأحمر معتدل، ويترواف ارتفاع الموح فيه بين 1.5 إلى 2 والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة

درجات الحرارة اليوم في مصر

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم الخميس الموافق 28 أكتوبر في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، وكانت درجات الحرارة كالآتي:



القاهرة 32 19

الإسكندرية 30 20

وادي النطرون 30 20

طنطا 30 19

شبين الكوم 30 19

دمنهور 29 20

بلطيم 29 20

مطروح 27 19

السلوم 26 14

سيوة 28 17

بورسعيد 31 20

دمياط 30 20

الزقازيق 30 19

المنصورة 30 19

الإسماعيلية 31 19

السويس 30 20

العريش 29 19

رفح 29 20

رأس سدر 32 18

نخل 28 10

نويبع 29 23

طابا 28 20

كاترين 26 11

الطور 28 18

شرم الشيخ 31 23

الغردقة 32 20

مرسى علم 31 20

الفيوم 34 16

بني سويف 34 16

المنيا 35 17

أسيوط 35 18

سوهاج 34 17

قنا 34 17

الأقصر 36 17

أسوان 36 19

إدفو 36 19

أبو سمبل 36 19

الوادي الجديد 37 18

شلاتين 32 19

أبو رماد 30 19

حلايب 29 20

رأس حدربة 28 19