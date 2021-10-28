مائل للحرارة نهارا ومعتدل ليلا.. حالة الطقس اليوم في الكويت

توفر بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الخميس الموافق 28-10-2021 في الكويت؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم في الكويت

أكدت الرصاد الكويتية أن درجة الحرارة تسجل اليوم 35 °، معلنة أن البلاد يسودها طقس مائل للحرارة نهارا، بجانب أنه غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم ساعة مع فرصة أمطار متفرقة.

وعن حالة الطقس ليلًا، فسيكون معتدل وغائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 38 كم ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق.