اسعار صرف الجنيه الاسترليني اليوم الخميس 28-10-2021

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اسعار صرف الجنيه الاسترليني اليوم
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استقرت أسعار صرف الجنيه الاسترليني اليوم الخميس  28 أكتوبر 2021، حيث بلغت في متوسط تعاملات البنوك نحو 21.32 جنيه للشراء و21.46 جنيه للبيع.

 

وجاء افضل سعر لشراء الجنيه الإسترليني عند 21.26 جنيه في بنك كريدي اجريكول، وقدم المصرف العربي افضل سعر لبيع الجنيه الاسترليني عند 21.39 جنيه.

 

وعلى صعيد أسعار صرف الجنيه الاسترليني في باقي البنوك فقد بلغ في بنك المشرق، ومصرف أبوظبي الاسلامي،  وبنك التجاري الدولي  والبنك العربي الأفريقي والمصرف المتحد،  نحو 21.38 جنيه للشراء و21.56 جنيه للبيع.

 

وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني في بنك مصر نحو 21.35 جنيه للشراء، و21.51 جنيه للبيع.

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