حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 28-10-2021 في الإمارات

توفر بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم.

ومن هنا، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الخميس الموافق 28-10-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم في الإمارات

قال المركز الوطنى للأرصاد إنه يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيًا ومغبر أحيانًا نهارًا، وتظهر السحب المنخفضة شرقًا وجنوبًا تكون ركامية أحيانًا يصاحبها سقوط أمطار.

وأكد المركز أن الطقس يصبح رطبا ليلًا وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا، تكون جنوبية شرقية – شمالية شرقية 15 - 25 تصل إلى 35 كم س.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:39 والثانى عند الساعة 15:58 والجزر الأول عند الساعة 08:28 والثانى عند الساعة 00:37.

وأشار المركز إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:58 والثانى عند الساعة 03:57 والجزر الأول عند الساعة 08:43 والثانى عند الساعة 20:27.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبى 34 25 75 25

دبى 34 26 70 25

الشارقة 34 22 75 25

عجمان 34 26 80 20

أم القيوين 34 22 80 25

رأس الخيمة 34 23 75 25

الفجيرة 31 27 80 45

العين 34 22 70 25

ليوا 35 22 80 20

الرويس 34 23 80 35

السلع 36 24 80 30

دلما 34 27 80 30

طنب الكبرى 35 28 80 30

طنب الصغرى 35 28 80 30

أبو موسى 34 25 75 25