ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بداية تعاملات اليوم وتحذيرات من شراء أسهم " السبعيني"

الاقتصاد
البورصة المصرية اليوم
البورصة المصرية اليوم الخميس
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استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس نهاية الأسبوع على ارتفاعات جماعية، وربح رأسمالها السوقي نحو 2 مليار جنيه بعد مرور ربع ساعة على بدء الجلسة.

 

وأظهرت شاشات التداول، ارتفاع المؤشر الرئيسي للسوق" egx30"، بنسبة 0.3%  ليصل إلى مستوى 11398  نقطة، وزاد مؤشر “ egx70” بنسبة 0.27% إلى 2255.09 نقطة وارتفع مؤشر " egx100"  بنسبة 0.2% إلى 3236 نقطة.

 

وقالت بحوث شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن استقرار المؤشر الثلاثيني فوق مستويات 11300 نقطة  قد يدفع المؤشر للصعود أعلى 11500 نقطة، مشيرة إلى أن مستوى الدعم سيكون 11000 نقطة.

 

وأوضحت، أن المؤشر السبعيني ما زال  لدية مقاومة عند مستويات 2300 نقطة،  محذرة من فتح مراكز شرائية جديدة، والافضل الانتظار والترقب.

 

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