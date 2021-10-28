حالة الطقس في البحرين اليوم الخميس الموافق 28-10-2021

توفر بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الخميس الموافق 28-10-2021 في البحرين؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم في البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم الخميس في مملكة البحرين سيكون معتدلًا مع بعض السحب أحيانًا.

وأكدت إدارة الارصاد الجوية أن الرياح ستكون شمالية من 5 إلى 10 عقد وتتحول إلى جنوبية شرقية من 10 إلى 15 عقدة عند المساء.

وعن ارتفاع الموج، قالت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات إنه سيكون من قدم إلى ثلاثة اقدام.

أما درجة الحرارة المتوقعة اليوم الخميس الموفق 28-10-2021 في البحرين، تسجل العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية.

وعن الرطوبة النسبية فستكون العظمى 75% والصغرى 30%.

أما أعلى مد في الساعة 10:28 مساء وفي 9:16 صباحًا وأدنى جزر في الساعة 3:57 مساء وفي الساعة 4:09 صباحًا.

وشروق الشمس كان في تمام الساعة 5:44 صباحًا والغروب عن الساعة 4:58 مساء، أما بزوغ القمر في الساعة 10:55 صباحًا والأفول فى الساعة 12:14 مساء.